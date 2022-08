Elezioni: Toninelli, 'votiamo portavoce M5S, listini bloccati lasciamoli a Letta e Meloni'

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – "Votiamo i nostri portavoce del M5S! Cerchiamoli nei listini liberi e aperti, dove tutti partono dalla stessa linea di partenza. I listini bloccati lasciamoli alla Meloni o a Letta. Una candidata come Chiara Appendino merita di essere eletta perché ha preso più voti dagli iscritti grazie al suo eccellente lavoro da sindaca, non perché è blindata da una scelta che non ha nulla a che vedere con la democrazia diretta.

Lei e tanti altri come lei, si meritano questo! Quindi forza, votiamo! W il M5S, w la vera democrazia diretta". Lo scrive su Twitter Danilo Toninelli.