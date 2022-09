Elezioni: Toti (Noi Moderati), ‘nostra ambizione è costruire una nuova casa dei Popolari’

Milano, 2 set. (Liv/Adnkronos) – "Costruire una nuova casa dei Popolari, liberali e riformisti italiani". Questo l’obiettivo della lista Noi Moderati, secondo Giovanni Toti. A margine della presentazione dei candidati lombardi della lista Noi Moderati, in corso a Milano, il governatore della Liguria spiega: "Oggi nessuno rappresenta totalmente il mondo moderato e centrista di questo Paese.

Occorre fare uno sforzo, mettere insieme le migliori sensibilità ed è quello che stiamo facendo".

"Credo -aggiunge- che la prossima legislatura dimostrerà che questo esperimento possa dire la sua". Del resto "oggi il centrodestra è un centrodestra che vede in Fratelli d’Italia e Lega due potenti partiti della destra italiana e vede il centro, quello che è stata la grande anima riformista e liberale che in questo Paese è arrivata a prendere 14 milioni di voti, essere oggi rappresentato da gruppi e gruppetti che per loro stessi errori si sono sparpagliati e divisi.

"L’ambizione -ribadisce quindi Toti- è quella di non esaurire questa avventura in un cartello elettorale, ma finalmente mettere insieme quelle anime della diaspora moderata che ha fatto molto danno all’equilibrio della coalizione di centrodestra, sparpagliandosi, perdendo peso e capacità di proposta politica nel corso degli anni".