Elezioni Turchia, Erdogan sotto il 50%: si va verso il ballottaggio

Il presidente uscente Erdogan è in vantaggio, ma non raggiunge la soglia per essere eletto evitando il ballottaggio

Secondo i dati forniti dall’agenzia turca Anadolu, il presidente uscente Recep Tayyip Erdoğan in questo momento risulterebbe sotto il 50% delle preferenze nel suo Paese. Lo sfidante, leader dell’opposizione, Kemal Kilicdaroglu non molla e forza il ballottaggio.

In Turchia potremmo essere vicini a vivere un ribaltone politico storico e inaspettato. Il presidente uscente Erdogan è stato in vantaggio sin dall’inizio dello spoglio dei voti, ma vede pian piano ridursi la percentuale di preferenze in suo favore. Erdogan, al momento, con più del 91% delle schede scrutinate, si ferma sotto il 50%: un risultato che non gli permetterebbe di vincere le elzioni, o almeno non subito. Se non dovesse raggiungere almeno il 50% più 1, infatti, si dovrebbe andare al ballottaggio, previsto per il 28 Maggio.

I voti in Turchia: come si distribuiscono le preferenze nel territorio

Se si guarda poi alle due città più importanti, Ankara ed Instanbul, la situazione per Erdogan non è delle più rosee. Il presidente turco in carica, infatti, nella Capitale si ferma al 46,39, mentre ad Istanbul è al 47,04%. In entrambe le città, Kemal Kilicdaroglu è in vantaggio, rispettivamente con il 46,86% e il 48,08%. Il ‘Gandhi turco’, come è stato definito Kilicdaroglu, raggiunge in totale il il 44,3% dei consensi in tutto il Paese, contro il 49,94% del rivale Erdogan.