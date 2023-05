I social e le elezioni presidenziali Usa, a volte funziona altre no: come con la disastrosa diretta audio Twitter di Ron DeSantis, gli utenti la abbandonano indignati per un motivo preciso. Il governatore della Florida non riesce a farsi capire mentre era con Elon Musk e il manager David Sacks e l’evento diventa un flop social. Tutto è successo mercoledì sera, con il governatore della Florida che ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alla presidenza degli Stati Uniti.

Disastrosa diretta Twitter di DeSantis

Lo ha fatto in un in un Twitter Space e da lì di fatto ha ufficializzato il duello in primarie con Donald Trump. Ma tutto si è risolto in un momento di imbarazzo per il capo di Twitter Elon Musk, oltre che per DeSantis. I media spiegano che a diretta sarebbe dovuta iniziare alle 18, ma tantissimi problemi hanno portato DeSantis a fare il suo annuncio solo alle 18:26.

Cosa è successo dopo il primo ritardo

Le voci dei tre poi erano coperte da eco e interferenze e l’account di DeSantis, quello cruciale dunque è entrato e uscito dalla diretta ripetutamente, disattivando e riattivando l’audio. Il risultato? Nessuno ha capito nulla, e moltissimi utenti che stavano cercando di seguire l’annuncio su smartphone hanno raccontato “che l’app di Twitter si è chiusa improvvisamente più volte”. E qualunque cosa DeSantis abbia detto, l’hanno sentita in pochi.