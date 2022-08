Elezioni: video Conte da stazione, 'si parte in treno per incontrare il Paese'

Roma, 29 ago (Adnkronos) – "Si parte, si parte in treno, iniziamo dal Nord, dal Veneto, incontreremo piccoli e medi imprenditori che fanno grande l'Italia, affronteremo con loro il problema del caro energia, parleremo di transizione ecologica, del superbonus e di come sbloccare i cantieri".

Così, con un video girato in stazione, il leader del M5S Giuseppe Conte, annunciando il tour elettorale al via da domani. "Questa situazione di emergenza noi l'avevamo prevista, ne avevamo parlato sei mesi fa ma non ci hanno ascoltato. Mi raccomando – conclude rivolgendosi ai suoi follower – con cuore e coraggio state dalla parte giusta".