Elezioni: Zampa (Pd), 'su video contro rom del leghista Di Giulio intervenga magistratura'

Roma, 5 set. (Adnkronos) – "Trovo spaventoso che ci possa essere in Italia qualcuno che pensa di poter mettere alla gogna una donna rom, che giri un video, che lo diffonda invitando a votare per non vedere più un essere umano.

Esiste però una legge in Italia che punisce quanti diffondono odio razziale e discriminazione". Così Sandra Zampa, responsabile Salute nella segreteria nazionale del Pd.

"Ciò che è avvenuto a Firenze, ad opera di un esponente della Lega, il capogruppo Alessio Di Giulio che ha pubblicato questo filmato, è di inaudita gravità e va portato all’attenzione della magistratura. Rivela una cultura politica violenta e irrispettosa delle persone. La discriminazione e la persecuzione dei rom appartiene a un passato che pensavamo di non vedere mai più emergere.

Una pagina tragica della storia che ha coperto di vergogna questo Paese".