Elezioni: Zingaretti, 'ora tempo passioni e proposte, con Letta per un'Italia semplice'

Roma, 23 lug (Adnkronos) – "'Grandi menti parlano di idee, menti mediocri parlano di fatti, menti piccole parlano di persone'. Eleanor Roosvelt. Siamo in campagna elettorale. Ora è il tempo per tutte e tutti di passione e proposte". Lo scrive sui suoi social Nicola Zingaretti.

"Con estrema chiarezza: politiche per il lavoro, la scuola, la conoscenza, la sostenibilità ambientale e sociale, la parità di genere. L’impegno per lo sviluppo e contro le disuguaglianze. Con Enrico Letta per un’Italia semplice per le imprese e le persone", aggiunge il governatore del Lazio.