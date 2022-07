Elezioni: Zoppas, 'Io candidato? Mio impegno concentrato solo nelle attività di famiglia'

Milano, 26 lug.(Adnkronos) – "Apprendo, leggendo i giornali, che si guarda con interesse al mio nome; tuttavia, specialmente per la difficile fase congiunturale che tutto il Paese e l’Europa stanno vivendo, il mio impegno non può che essere concentrato esclusivamente nelle attività di famiglia".

Così Matteo Zoppas, già presidente di Confindustria Veneto, replica alle notizie sui nomi verso i quali i partiti politici si starebbero orientando in vista delle prossime elezioni politiche.

"Ringrazio coloro che, indicandomi, vedono in me una figura di riferimento -continua Zoppas-. Vorrei sottolineare però l’assoluta indipendenza in qualità di imprenditore agli incontri a cui da sempre partecipo. Sono profondamente convinto del fatto che il dialogo, l’ascolto e la proposta siano alla base di ogni progettualità.

Sia durante gli incarichi passati, che oggi, continuo ad essere a disposizione di tutte le forze politiche, senza distinzioni, per un confronto sulle tematiche industriali che possa essere utile al miglioramento del nostro Paese".

"Oggi -conclude- le imprese hanno bisogno di azioni importanti e concrete, mi auguro che si concretizzi una maggioranza che consenta al prossimo governo di apportare quelle riforme di cui il Paese ha davvero bisogno".