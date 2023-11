"Elf me" fantasy di Natale con Lillo creatore di giocattoli folli

Roma, 18 nov. (askanews) – Lillo diventa un elfo inventore di giocattoli fuori controllo nel film “Elf me” diretto da Younuts, su Prime Video dal 24 novembre. Quando entra nella vita di Elia, interpretato da Federico Ielapi, e della mamma giocattolaia Anna Foglietta, stravolge le loro vite e fa rifiorire il negozio pieno di giochi ormai fuori moda.

“Gli elfi me li immaginavo sempre molto molto piccoli, tipo gnomi. Ma in realtà no, forse. Comunque devo dirti che di persona non ne ho mai conosciuto uno. Quella dei giochi è una cosa che mi ha appassionato del film, io sono un grande appassionato di giocattoli, gioco tuttora, non mi vergogno a dirlo. Io dipingo miniature per hobby ma in realtà quando non mi vede mia moglie ci gioco. In questo film si parla molto del giocattolo, dell’importanza del giocattolo, che è una cosa fondamentale secondo me”.

In questa favola di Natale tra commedia e fantasy, in cui il cattivo è interpretato da Claudio Santamaria che parla in ciociaro, Foglietta è il personaggio più romantico, che invita a non smettere mai di sognare.

“Non è una boomer Ivana, è proprio una archeologa del sogno, è proprio una esperta, potremmo definirla la massima esperta del mondo dei sogni e anche la massima conoscitrice del gioco artigianale, del gioco in legno, del vecchio giocattolo. C’è tutta dietro una filosofia che è anche una filosofia esistenziale, nella quale io credo enormemente”, ha detto l’attrice.