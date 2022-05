Elga Enardu operata al seno: “Mi creava disagio”

Elia Enardu ha svelato ai fan i dettagli del suo intervento di lifting al seno.

Elga Enardu ha raccontato ai suoi fan i motivi per cui ha deciso di sottoporsi a un delicato intervento al seno per migliorarne l’aspetto.

Elga Enardu: l’intervento al seno

Elga Enardu si è sottoposta ad un lifting al seno e lei stessa ha raccontato l’episodio ai fan affermando che, col tempo, i suoi seni fossero diventati assimetrici e che questo le avesse procurato disagio.

“Nel corso degli anni le mammelle perdono il loro tono e la loro forma originaria. Nel mio caso sono diventate anche leggermente asimmetriche (parlo principalmente della posizione areolare) per questo farò un intervento di mastopessi additiva che consiste nel rimuovere la pelle in eccesso, nel riposizionare le areole e, grazie all’impianto di due piccole protesi, verrà riempito il solco superiore. La grandezza non dovrebbe variare tanto ma la forma assolutamente sì”, ha dichiarato la sorella di Serena Enardu, e ancora: “E’ una parte del mio corpo che è notevolmente cambiata purtroppo e non esiste nessuna crema o esercizio fisico che la possa migliorare.

Mi crea una leggera sensazione di disagio e mi vincola nella scelta dell’abbigliamento. Quindi siccome c’è la soluzione e io ho la tendenza a risolvere faccio questo intervento”.

In tanti tra i fan di Elga le hanno rivolto domande in merito all’intervento e lei ha fornito risposte a dubbi e delucidazioni.

La vita privata

Elga Enardu è felicemente sposata con Diego Daddi. I due si sono innamorati all’interno del dating show di Maria De Filippi e da allora non si sono più separati.

Elga all’epoca era stata rifiutata dal corteggiatore Marcello, mentre Diego aveva ricevuto un secco “no” dalla tronista Claudia Piumetto.