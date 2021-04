Elga Enardu positiva al Covid: “Io e mio marito separati in casa”

Come Serena Enardu anche la sorella gemella Elga è risultata positiva al Coronavirus. Al momento si trova in isolamento domiciliare.

Elga Enardu, sorella gemella di Serena Enardu, ha confessato che anche lei sarebbe risultata positiva al Covid.

Elga Enardu positiva al Covid

Dopo l’annuncio di Serena Enardu anche Elga Enardu ha annunciato di essere positiva al Covid. Nei giorni scorsi l’ex fidanzata di Pago aveva rivelato sui social di essere risultata positiva al virus insieme a suo figlio Tommaso, e aveva tranquillizzato i fan in merito alle sue condizioni.

Al momento sembra che Diego Daddi, marito di Elga, sia l’unico a non essere risultato positivo al Covid. Per questo motivo lui e la moglie vivrebbero in due spazi confinati della casa, così da evitare la possibilità di un contagio. Al momento anche loro non avrebbero manifestato sintomi particolarmente gravi della malattia.

Serena Enardu si trova invece in isolamento con suo figlio Tommaso, e ha annunciato che entrambi si sottoporranno a un secondo tampone dopo le festività pasquali.

In tanti sui social hanno inviato i loro messaggi d’incoraggiamento all’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha da poco annunciato la sua ennesima e definitiva rottura da Pago. Al momento non è chiaro se i due si siano lasciati pacificamente e restando amici. In tanti, tra i fan, speravano che prima o poi la coppia convolasse a nozze.