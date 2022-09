Forse un malore ha messo fine alla vita di Elia Fiorio. Il giovane è stato trovato morto in un hotel di Palma di Maiorca, in Spagna.

Una tragedia sconvolge il Vicentino. Un giovane di 24 anni è stato trovato morto in un hotel a Palma di Maiorca. Il ragazzo era rimasto a letto tutta la mattina, si indaga sulle cause del decesso.

Elia Fiorio morto a 24 anni durante una vacanza a Maiorca: ipotesi malore

Il suo nome era Elia Fiorio ed aveva 24 anni. Un ragazzo che godeva di ottima salute e non aveva alcuna patologia. Come si legge su Il Messaggero, il 24enne risiedeva a Pianezze e lavorava in un supermercato a Sarcedo. Il 30 agosto 2022, durante la vacanza con gli amici a Maiorca, principale isola dell’arcipelago delle Baleari, aveva avvertito un forte mal di testa. A causa di quel fastidio Elia aveva deciso di rimanere in albergo poichè impossibilitato ad uscire.

I soccorsi e l’ipotesi malore

Gli amici non si sono preoccupati più di tanto, ma al loro ritorno la scoperta inquientante. Elia non dava segni di vita. Il giovane 24enne era già morto. Immediati i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo. L’ipotesi è che Elia sia stato ucciso da un malore improvviso.