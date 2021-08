Estate bollente per Eliana Michelazzo: ha una nuova fiamma?

Eliana Michelazzo ha una nuova fiamma: durante le sue vacanze in Puglia è stata paparazzata con il presunto nuovo fidanzato.

Dopo il Prati Gate e lo scandalo Mark Caltagirone, Eliana Michelazzo avrebbe finalmente trovato la serenità accanto ad una nuova, giovanissima fiamma.

Eliana Michelazzo: il fidanzato

Secondo indiscrezioni Eliana Michelazzo non sarebbe più single: al fianco dell’ex manager di Pamela Prati vi sarebbe infatti il nuovo fidanzato Marco Capillo, manager siciliano con cui è stata sorpresa durante le sue vacanze in Puglia. Dalle foto sembra evidente che tra i due ci sia un certo feeling, ma per il momento la showgirl non ha ancora confermato pubblicamente l’indiscrezione sulla liaison. Quella con Marco Capillo sarà una storia destinata a durare? In tanti tra i suoi fan sui social sperano proprio di sì, e ovviamente sono curiosi di saperne di più.

Eliana Michelazzo sembra finalmente aver ritrovato la serenità dopo lo scandalo che l’ha travolta per via del “fidanzato fantasma” di Pamela Prati, il fantomatico Mark Caltagirone. Lei e l’ex Stella del Bagaglino oggi non si parlano e più volte nel corso del tempo si sono rimpallate le loro responsabilità in merito alla vicenda.

Eliana Michelazzo: il GF Vip

Più volte Eliana Michelazzo ha annunciato che le sarebbe piaciuto prendere parte al Grande Fratello Vip ma Alfonso Signorini e i vertici Mediaset non le hanno mai accordato la possibilità di entrare a far parte del cast del programma. “Abbiamo deciso di non farla entrare nella casa del Grande Fratello, perché non è un rifugio per chi vuole scappare”, aveva confessato Barbara D’Urso in diretta tv riportando quelle che sarebbero state le parole di Pier Silvio Berlusconi nei confronti dell’ex manager di Pamela Prati.

Eliana Michelazzo: il caos con Selvaggia Roma

Eliana Michelazzo è finita in seguito nell’occhio del ciclone anche per le accuse da lei mosse contro Selvaggia Roma, che a suo dire le avrebbe rubato alcuni vestiti firmati. Le due inoltre erano andate a convivere, e avevano finito per accusarsi pubblicamente di tradimenti e di altri scandali.

“Noi abbiamo lavorato insieme per 2\3 anni. Poi è venuta a casa mia e ho visto l’inferno. Io realmente ho vissuto Selvaggia in tutti i suoi lati. È brava a fingersi amica. Poi ti pugnala alle spalle. Nei giorni in cui io ero dal mio fidanzato, lei entrava nei miei armadi e si metteva le mie scarpe, le mie borse e anche i gioielli. Quello che c’era. Ha incominciato a prendere le mie cose. Io ho fatto la stima di tutto quello che mi è mancato e c’è la denuncia. Ci sono persone testimoni: non sono solo io che mi lamento, ci sono tantissime persone. Mi ha rubato più di 12 mila euro. Come fa ad andare in giro con la sua sfacciataggine? Io mi vergognerei […] Ci ha provato anche con il mio ex fidanzato, lei lo ha confessato a una persona che mi conosce bene”, aveva tuonato Eliana contro Selvaggia Roma.