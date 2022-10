Eliana Michelazzo sbugiarda Pamela Prati: “Lei ha truffato me!”

Eliana Michelazzo ha raccontato la sua versione dei fatti in merito al caso Caltagirone e si è scagliata contro Pamela Prati.

Ospite a Verissimo Eliana Michelazzo, ex manager di Pamela Prati, è tornata a snocciolare la sua versione dei fatti a proposito del caso Mark Caltagirone e ha sbugiardato ancora una volta l’ex Stella del Bagaglino.

Eliana Michelazzo sbugiarda Pamela Prati

A quasi tre anni dallo scandalo del fidanzato fantasma Mark Caltagirone Eliana Michelazzo, ex manager di Pamela Prati (attuale concorrente del GF Vip), è tornata a sbugiardare la showgirl e a scaricare su di lei le responsabilità. Secondo Eliana Michelazzo infatti la Prati, consapevole della bugia attorno al suo presunto promesso sposo, avrebbe cavalcato l’onda della notorietà che questa storia le avrebbe portato, accettando paparazzate e ospitate tv e senza confessare mai la verità ai media.

“Ho capito che era tutto finto a metà percorso. Per me la Prati inizialmente si è fatta incastrare. All’inizio era una truffa e lei vittima.Dopo quando ha visto che la situazione le sfuggiva di mano ha cercato di… Pamela era nel dimenticatoio e questa storia le stava portando notorietà. I bambini sono sacri e su questo non si scherza. Vuoi essere protagonista? Parla del matrimonio, ma lascia stare i bimbi.

Perché poi non dice chi è l’uomo della finta paparazzata? Quanti soldi ha preso? Chi era l’uomo della telefonata? Sentirmi dare della truffatrice non mi fa bene! Lei ha distrutto me, che l’ho sempre difesa in tv”, ha dichiarato Eliana Michelazzo, che si è sempre detta inconsapevole verso i retroscena della vicenda.

Il racconto al GF Vip

Al Grande Fratello Vip 7 Pamela Prati è tornata a raccontare la sua versione sul caso Mark Caltagirone e ha affermato di esser stata vittima di una vera e propria truffa.

La showgirl ha anche dichiarato di non aver percepito un centesimo per le ospitate tv in cui ha parlato della vicenda.