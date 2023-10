Elicotteri israeliani attaccano in territorio libanese

Milano, 9 ott. (askanews) – Rumori di esplosioni e immagini di fumo che si alza ad Ayta al-Shaab, nel sud del Libano. L’esercito israeliano ha annunciato che i suoi elicotteri da combattimento stanno attaccando obiettivi nel territorio del Libano, senza fornire ulteriori dettagli.

Secondo quanto riferisce Times of Israel, l’esercito israeliano sta colpendo obiettivi nel paese confinante a nord in seguito alla precedente infiltrazione di diversi uomini armati in Israele.