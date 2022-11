Elicottero perde vetro di 3 quintali a 80 metri di altezza

Jesolo (VE).

Incidente in elicottero. Dal mezzo in volo a un’altezza di circa 80 metri, si è staccata una lastra di vetro di circa tre quintali, precipitata e infrantasi a terra con un impatto a dir poco violento. L’elicottero stava prestando servizio durante i lavori presso un’abitazione in un palazzo di lusso della città marittima del comune di Venezia.

Tragedia scampata

L’episodio è avvenuto nella realizzazione di lavori in uno dei superattici dei nuovi complessi residenziali.

Fortunatamente la lastra è atterrata in un’area senza niente e nessuno. Non ci sarebbe stata speranza di salvezza se qualcosa o qualcuno si fosse trovato al di sotto nel momento dello schianto. Una persona non avrebbe trovato scampo.

Il video è diventato virale

Dalla ripresa della scena che sta facendo il giro del web, si vede bene il momento del sollevamento della lastra di vetro da quella che sembra essere la terrazza dell’appartamento.

Dopo qualche secondo di traslazione, all’improvviso, il vetro perde la presa e si stacca dall’imbracatura che lo tiene attaccato all’elicottero. Finendo a terra, si disintegra completamente. Di fronte a una dinamica simile, non è difficile immaginare che verranno svolti accertamenti sulla sicurezza (mancata) durante l’operazione che ha causato l’incidente e in generale dei lavori in corso.