Elicottero precipita nel Biellese: grave il pilota

Dramma in Piemonte, con un elicottero che precipita nel biellese: grave il pilota.

Il velivolo era impegnato nel trasporto di materiale edile quando è caduto al suolo in Valle Cervo e il pilota è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso. La vittima ferita è un valdostano che era alla guida di un elicottero impegnato nel trasporto di materiale edile e finito nei boschi di Montesinaro, nel Comune di Piedicavallo, vicino al cimitero.

Precipita elicottero, grave il pilota

La macchina dei soccorsi è scattata immediatamente, con unità dei vigili del fuoco che sono riusciti a recuperare il pilota.

Con gli uomini del 115 anche 118 e carabinieri impegnati a stabilire la dinamica dell’incidente, uomini del Soccorso Alpino e il sindaco Carlo Rosazza Prin. Gli accertamenti di questi minuti dovranno stabilire la dinamica dell’incidente occorso a quel volo privato.

Intervento congiunto per soccorrere la vittima

I media parlano di un intervento congiunto di Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Servizio Regionale di Elisoccorso nel comune di Piedicavallo.

Sul luogo del terribile incidente è stata inviata in prima battuta l’eliambulanza con il tecnico del Soccorso Alpino a bordo. Dopo l’individuazione del ferito l’uomo è stato stabilizzato e ospedalizzato in codice rosso.