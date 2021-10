Elicottero precipitato in un bosco in Germania: morti il pilota e due passeggeri

Tre persone sono morte in un incidente aereo avvenuto in Germania: un elicottero è precipitato in un bosco nella zona di Buchen.

Tragedia in Germania, in particolare nello stato federale del Baden-Württemberg a sud est della nazione, dove nel pomeriggio di domenica 17 ottobre 2021 un elicottero è precipitato in una zona boschiva.

Nell’incidente aereo sono morte tre persone, vale a dire il pilota e due passeggeri.

Elicottero precipitato in Germania

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 13, quando alcuni residenti hanno notato un incendio nella foresta della zona di Buchen e allertato le squadre di soccorso. Giunte sul posto, queste si sono trovate davanti i detriti di un elicottero modello Robinson R44, alcuni dei quali appesi agli alberi, sparsi su decine di metri.

Accanto ad essi, tre corpi senza vita appartenenti al pilota del mezzo e ai due passeggeri presenti a bordo di cui non è ancora stata resa nota l’identità.

Secondo quanto reso noto dalla Polizia e dall’ufficio del Pubblico Ministero, l’elicottero monomotore a quattro posti era decollato da Herzogenaurach nella Franconia centrale e aveva volato da est nell’Odenwald, una bassa catena montuosa nel nord del Baden. Sarebbe salito fino ad un’altezza di 350 metri prima di schiantarsi per motivi ancora da accertare.

Elicottero precipitato in Germania: indagini in corso

Numerosi i servizi di emergenza presenti sul luogo dell’incidente che hanno descritto la situazione come “enormemente deprimente“. Le autorità competenti hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e capire cosa non abbia funzionato in volo. “Ci vorrà molto tempo prima che tutte le tracce siano protette e valutate“, ha detto il portavoce della Polizia.