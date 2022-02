Un elicottero è precipitato sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, in corrispondenza di Fino Mornasco. Due persone sono rimaste ferite nell’incidente.

Elicottero precipitato sulla A9 a Fino Mornasco: due feriti

Nel pomeriggio di domenica 27 febbraio, intorno alle ore 16:10 circa, un elicottero è precipitato a Fino Mornasco, in provincia di Como.

Il velivolo è caduto in corrispondenza dell’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. I paramedici che sono intervenuti sul luogo dell’incidente hanno trasportato in ospedale in codice giallo una donna di 30 anni e un uomo di 78 anni. I due feriti sono stati ricoverati all’ospedale Sant’Anna di Como.

L’elicottero precipitato era guidato dall’uomo di 78 anni, residente a Milano, mentre la 30enne era una passeggera di origine cinese che risiedeva da tempo nel capoluogo lombardo.

#FinoMornasco (CO) #27febbraio 16:10, intervento dei #vigilidelfuoco ancora in corso per un elicottero privato caduto presso lo svincolo della A9 Lainate-Como: soccorse le due persone a bordo. Il velivolo era decollato da una base a poca distanza dal luogo dell’impatto pic.twitter.com/TkrzXpEpF9 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) February 27, 2022

Incidente sulla A9: dinamiche

Sul luogo del tragico sinistro, insieme ai sanitari del 118, si sono recati anche i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere il velivolo.

Al momento, le forze dell’ordine sono al lavoro al fine di ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni presenti nell’area, pare che l’elicottero abbia fatto la sua comparsa roteando su se stesso per poi schiantarsi sulla carreggiata della A9. Fortunatamente, in concomitanza con l’incidente, non erano presenti veicoli in transito in autostrada.

Inoltre, è stato riferito che l’elicottero era decollato da una base situata poco distanza dal sito dell’impatto.