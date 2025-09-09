Elio a teatro: il palco mi esalta, come i piccoli club in cui iniziai

Roma, 9 set. (askanews) – Elio torna a teatro, partendo dal suo grande amore per Jannacci. Parlando dello spettacolo “Quando un musicista ride”, alla presentazione della nuova stagione dell’Olimpico di Roma dove andrà in scena il 9 dicembre durante il suo tour, il cantante ha spiegato: “È uno spettacolo che parte da Enzo Jannacci, che è un po’ un mio pallino, e su cui ho già fatto uno spettacolo che è andato benissimo, quindi ho pensato di partire da lui e di esplorare il suo mondo, con canzoni di Gaber, che era suo grande amico, Cochi e Renato,…

c’è quel mondo lì, di quegli anni, è un po’ la Milano degli anni ’60-’70 portata sul palcoscenico, che ha un effetto sul pubblico come se io stessi cantando canzoni nuove, talmente surreali da essere scomode, invece è roba di 50 anni fa”.

E sull’esibirsi a teatro, Elio ha detto: “Essere sul palco di un teatro è la cosa che attualmente mi piace di più, è la stessa sensazione che provavo quando mi esibivo le prime volte nei piccoli club, hai il pubblico di fronte a te, è un mondo lontano da quello dei concertoni, in cui il pubblico è un’entità unica, in teatro senti quasi il respiro degli spettatori, mi esalta il rapporto col pubblico quasi uno a uno”.