Elio Belmare presenta il suo nuovo singolo, “Sott’acqua quanto voglio”

"Ripartiamo dalle piccole cose e ammiriamo le bellezze della vita". Così Elio Belmare, cantautore napoletano, ha raccontato il suo nuovo singolo.

Un brano per riassaporare la spensieratezza dopo le difficoltà dei mesi trascorsi nel grigiore dello sconforto. Niente toni cupi, solo tanta allegria: al sound dinamico si unisce la voglia di rinascita. Così Elio Belmare nell’intervista esclusiva ha raccontato il suo nuovo singolo, “Sott’acqua quanto voglio”, un brano estivo caratterizzato da un testo semplice e coinvolgente.

È un inno alla voglia di ricominciare a vivere dopo il lungo periodo di isolamento forzato.

Lo ha chiarito lo stesso artista, autore della canzone, il quale ha commentato: “In pieno lockdown l’aria ha davvero “perso ogni diritto”. Il brano vuole mettere in risalto l’importanza di ripartire dalle piccole cose e ritrovare quel contatto fisico di cui ci siamo privati per mesi”.

Il videoclip ufficiale che accompagna la canzone è “incentrato sul calore umano finalmente ritrovato, un vero e proprio richiamo alla libertà.

5 storie + 1, raccontate da immagini che ci catapultano nella vita di coloro che, in un’epoca digitale come la nostra, restano ancora in contatto con la natura e le sue bellezze”.

Elio Belmare racconta il suo nuovo singolo, “Sott’acqua quanto voglio”

Parlando della sua nuova canzone, Elio ha dichiarato: “Ho sempre scritto canzoni dai tratti malinconici e tristi, ma dopo un anno complicato ho sentito l’esigenza di scrivere sentimenti più allegri.

È stato un punto di rottura per ricominciare a vivere, imparando a comprendere cosa conta davvero. Dobbiamo goderci la vita, assottigliando tante piccolezze alle quali prima davamo troppo conto”.

Un progetto musicale differente rispetto a quello a cui Elio aveva abituato i suoi fan. Un atto di coraggio, che esprime la voglia di sperimentare e mettersi in gioco, uscire dalla zona comfort e trasformare in musica sensazioni personali.

“Chi mi ascolta proprio non si aspettava questa ventata di allegria, che emerge anche nel videoclip che assomiglia alle classiche hit estive. Mi ero affezionato alle canzoni malinconiche. I miei brani nascono al pianoforte, ma questa volta ho sperimentato sound completamente nuovi. Ho momentaneamente lasciato il piano, ho cambiato postura e mi sono trovato bene”.

In “Sott’acqua quanto voglio” ognuno “può associare il significato che desidera. Per me ha un messaggio chiaro e romantico: al nostro fianco ci deve essere una persona che ci sostenga permettendoci di ammirare per quanto tempo vogliamo le bellezze del mare (e non solo)”.

Elio Belmare, dal nuovo singolo ai progetti futuri

Elio Belmare, classe 1993, è un cantautore napoletano ma romano d’adozione. Dopo aver studiato canto e formato la sua band, i “Pro Attitude”, inizia a calcare moltissimi palchi della capitale, come il “Coming Out” e “Stazione Birra”, ma anche “Planet Roma” a “Eataly”. Nel 2017 esce il suo primo singolo “Stabile”, iniziando così anche la carriera autorale, ma è con il secondo singolo “Mamma Gioca in Serie B” che si fa conoscere maggiormente, grazie al tema trattato della canzone: il riconoscimento delle famiglie omogenitoriali in Italia. Nello stesso anno apre le date dell’attrice Francesca Reggiani.

Ora si gode con soddisfazione l’uscita del suo nuovo singolo, “Sott’acqua quanto voglio”, ma non mancano i pensieri per il futuro. A proposito dei prossimi progetti, infatti, ha commentato: “Spero il prossimo anno di fare uscire il mio nuovo album, che conterrebbe due o al massimo tre canzoni allegre e le altre malinconiche”.