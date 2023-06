Elio Bonsignore: abbiamo responsabilità di creare contenuti edificanti

Roma, 19 giu. (askanews) – “É un’emozione unica e una soddisfazione per i sacrifici e il lavoro che c’è dietro un programma. Su 300 programmi avere questo riconoscimento ti dà modo di capire che quello che hai fatto è servito a qualcosa”.

Così Elio Bonsignore, che con la sua Me production, ha conquistato tre riconoscimenti (Bell’Italia in Viaggio, Energie in Viaggio, Senti che fame! ) dell’Osservatorio Media del Moige

che ha premiato i migliori prodotti “family friendly” della stagione 2022-2023 nella guida “Un anno di zapping e di streaming”.

“La responsabilità in questo momento storico è creare contenuti adatti alla famiglia che siano edificanti – ha aggiunto -. Sappiamo che i più giovani possono fruire contenuti spesso tossici e nocivi, il fatto che ci sia un organo che faccia da controllo e che questo si estenda anche ai new media credo sia di fondamentale importanza per i ragazzi”.