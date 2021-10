Elio Coletti trovato morto: era scomparso due giorni fa mentre cercava funghi

Uscito venerdì per cercare funghi, Elio Coletti è stato trovato morto vicino alla Casera: sarebbe rimasto vittima di un tragico incidente.

Si sono concluse tragicamente le ricerche di Elio Coletti, l’uomo di 58 anni scomparso nel bellunese venerdì 15 ottobre 2021: le squadre di ricerca lo hanno trovato morto ai piedi del monte Pascolet. L’ipotesi più probabile resta quella dell’incidente fatale.

Elio Coletti trovato morto

L’uomo aveva detto alla madre di voler uscire per cercare funghi nella zona dell’Alpago ma, non vedendolo ritornare, la donna aveva lanciato l’allarme ai soccorritori. I Vigili del Fuoco si erano dunque messi sulle sue tracce insieme ai volontari del Soccorso Alpino e le forze dell’ordine avevano avviato le indagini. Inizialmente gli addetti si erano messi a cercare la zona dell’Alpago e quella del Nevegal, dove infatti hanno trovato la sua auto parcheggiata.

Il suo cellulare e il computer avevano infatti inizialmente indicato come possibile la zona dell’Alpago, ma poi questa si è rivelata una falsa pista. L’unità cinofila dei Vigili del Fuoco ha infatti trovato il corpo senza vita di Elio non troppo distante dalla Casera, in un sentiero che portava a valle.

Elio Coletti trovato morto: indagini in corso

L’ipotesi dei soccorritori è che l’uomo abbia perso l’orientamento e sia così caduto nel vallone mentre cercava di tornare a casa.

Queste le parole del sindaco di Belluno Jacopo Massaro nel commentare la notizia: “Ai tanti professionisti e volontari che in questi giorni si sono prodigati nelle ricerche va il mio sincero ringraziamento, ai familiari va la vicinanza della città di Belluno“.