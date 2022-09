Elio e Storie Tese testimonial campagna per iniziativa 'Una mano che sostiene'

Roma, 20 set. (Adnkronos) – I volti e le storie del Terzo Settore sono i protagonisti della nuova campagna di comunicazione di Cattolica Assicurazioni, al via oggi. La Compagnia veronese, società del Gruppo Generali, storicamente vicina al mondo del Terzo Settore e del Non Profit, ha scelto di puntare sulle realtà impegnate sul fronte dell’inclusione sociale per rafforzare il proprio posizionamento, scegliendo come testimonial i veri protagonisti del far bene, esempi reali di vita nella semplice quotidianità del loro dedicarsi agli altri.

La strategia di comunicazione e la creatività sono state elaborate dall’agenzia creativa Utopia, mentre la pianificazione media su stampa, social media e web è stata affidata a dentsu X, società del gruppo dentsu.

Le realtà soggetto degli scatti che danno vita alla campagna sono tre: le donne del progetto Gruccix di Earth Day Italia (Roma), che utilizzano materiali di recupero per realizzare preziose creazioni sartoriali per le famiglie di Salvamamme e i ragazzi delle Case Famiglia; educatori e ospiti della Cooperativa sociale Cercate (Verona), che promuove servizi di assistenza socio sanitaria, riabilitativa ed educativa sul territorio rivolte in particolari a disabili, infanzia e minori, anziani e persone in stato di disagio psichico; e infine i giovani artisti della Banda musicale Rulli Frulli di Finale Emilia (Modena), un allegro gruppo di ragazzi che accoglie e integra allievi con disabilità grazie ai potenti collanti della musica e dell’amicizia.

Con i claim “Assicuriamo chi assicura il futuro”, “Aiutiamo chi aiuta”; “Proteggiamo chi protegge”, “Sosteniamo chi sostiene”, assistenti, volontari, responsabili di associazioni ed enti del Non Profit sono stati ripresi durante alcuni momenti delle loro attività di ogni giorno dal fotografo Stefano Rosselli, professionista esperto in reportage, che è riuscito a conferire uno straordinario impatto emotivo e di realismo ad ogni immagine. I loro volti e le loro azioni sono al centro di un logo che in maniera iconica rappresenta un abbraccio.

Un simbolo fortemente evocativo che sottolinea la vicinanza della Compagnia al tema sociale.

Per consolidare il ruolo di Cattolica nell’ambito del Terzo Settore, il 20 settembre, nella Torre Generali di CityLife si è svolto l’evento “In 4 per voi”: un’occasione per raccontare l’ecosistema Non Profit attraverso le voci di chi vi lavora. Parte della campagna è inoltre volta a promuovere “Una mano a chi sostiene”, iniziativa lanciata da Fondazione Cattolica, per sostenere con un bando di finanziamento di 500mila euro le migliori idee provenienti da Enti del Terzo Settore, selezionate attraverso una piattaforma online dove si potrà votare il proprio progetto preferito.

La campagna social dell’iniziativa avrà come testimonial d’eccezione Elio e le Storie Tese: sarà proprio la celebre band, che ha scritto pagine di storia della musica italiana e che fin dagli esordi ha dimostrato una particolare sensibilità sociale, a lanciare il bando e a premiare le proposte più votate. "Cattolica Assicurazioni è da sempre vicina al mondo dell’associazionismo e del Non Profit. Un rapporto consolidato negli anni e che ha fatto nascere una Business Unit dedicata. Cattolica oggi rappresenta un punto di eccellenza del mercato e l’interlocutore di riferimento per tutte le realtà del settore, confrontandoci quotidianamente con questi mondi così ricchi di valore. È stato quindi naturale per noi decidere di rendere loro i nostri protagonisti. Persone vere, che nella loro normalità svolgono un lavoro prezioso per tutta la società", sottolinea Riccardo Acquaviva, Responsabile Comunicazione di Generali Country Italia.

"Cattolica Assicurazioni si propone al mercato come il partner di riferimento del Non Profit e del Terzo Settore attraverso la costruzione di un ecosistema distintivo e integrato, unico in Italia, che mette al centro gli Enti e le loro persone attraverso iniziative di sostegno, prodotti e servizi e partnership mirate", aggiunge Carlalberto Crippa, Responsabile Business Development e Marketing di Cattolica Assicurazioni. "Conoscere, accompagnare e proteggere chi lavora nell’ambito del Non Profit è una mission che perseguiamo e di cui siamo particolarmente orgogliosi".

"Una campagna che affronta un tema così contemporaneo in un settore nascente aveva bisogno di un linguaggio semplice e immediato che però avesse un forte elemento di riconoscibilità per enfatizzare il ruolo di Cattolica: da qui l’elemento grafico che mette in risalto l’aspetto più umano e l’uso di Elio e le Storie Tese per la loro capacità di essere chiari ed empatici allo stesso tempo", sottolinea Vincenzo Gasbarro, Co-Founder & Creative Partner M&C Saatchi Milano.