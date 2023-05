Durante l’ultima lite con Tina Cipollari, Elio Servo ha voluto raccontare alcuni aspetti della sua vita. Il cavaliere di Uomini e Donne sostiene di aver avuto un’esistenza molto difficile.

Elio Servo: la lite con Tina Cipollari

Nel corso di diverse puntate di Uomini e Donne, Tina Cipollari ed Elio Servo si sono scontrati più volte. L’opinionista ha fatto diverse insinuazioni sul lavoro del cavaliere, sostenendo che sia un produttore di serbatoi per carburanti. “Non voglio andare oltre. Non voglio parlare del suo lavoro. È una cosa che non si può dire e basta. Altrimenti ricominciamo la diatriba, la querela, il tribunale e cose varie“, ha esclamato Tina. A questo punto, Elio ha chiesto l’aiuto della De Filippi:

“Maria, perdonami, però anche questo prima dirlo e poi dire che non si può dire”.

La conduttrice di Uomini e Donne ha ammesso l’insinuazione e ha chiesto alla Cipollari di abbassare i toni.

Elio Servo dopo la lite con Tina Cipollari

Servo, rivolgendosi alla Cipollari, ha dichiarato:

“Ho subito violenza da parte tua. Se non avessi avuto tanto self control, con tutte quelle parole che hai detto, sai quanti fiorellini mi potevano uscire dalla bocca? Tina, in sessantacinque anni, non mi è mai capitato che un essere umano mi abbia detto tutti gli improperi che mi hai detto tu in televisione. (…) Io ho avuto una vita molto disastrata, esco dall’inferno. D’accordo? E mi fermo qui”.

Tina, però, non ha creduto alle sue parole e gli ha dato del “truffatore“.

Uomini e Donne: la lite degenera

La Cipollari ha concluso il suo show tuonando:

“Guarda Maria, ti posso dire una cosa? Devo uscire, altrimenti mi riparte la rotella. Ha subito un trauma… ma che uomo sei? Ciarlatano, cialtrone“.

Elio ha replicato sottolineando che, nonostante tutto, Tina gli piace anche come donna e l’opinionista ha del tutto perso le staffe: