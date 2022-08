Elisa al mare in bikini, i fan: “Sei bellissima”

Elisa ha sedotto i fan dei social con alcuni splendidi scatti in cui è ritratta in costume sulla spiaggia.

Elisa ha fatto il pineo di like dei fan postando alcuni seducenti scatti in bikini.

Elisa in bikini

Elisa ha conquistato i fan dei social con alcuni scatti in cui è ritratta in bikini sulla spiaggia. Tra coloro che hanno mostrato di apprezzare le foto della cantante anche gli amici Giorgia e Emanuel Lo (in vacanza insieme a lei e alla sua famiglia), che hanno commentato le immagini con delle emoticon a forma di cuore.

Elisa sta trascorrendo le vacanze in compagnia dei suoi amici e della sua famiglia, e in tanti tra i fan non vedono l’ora di sapere quali altre sorprese riserverà dal punto di vista musicale la cantante.

Elisa: la vita privata

Elisa è sposata dal 2015 con il musicista Andrea Rigonat, padre dei suoi due figli, Emma Cecilie e Sebastian. La famiglia è molto unita e la cantante è più innamorata che mai dei suoi due bambini:

“Non pensavo che avrei avuto dei figli, credo sia normale se hai avuto un’infanzia e un’adolescenza un po’ complicata come la mia: quando hai un padre assente che vive con un’altra famiglia, la famiglia non ti sembra il posto più bello del mondo.

Sono diventata madre solo perché ho incontrato mio marito. I miei figli mi hanno resa coraggiosa e forte. Mi hanno anche tolto qualcosa: l’incoscienza”, ha dichiarato la celebre star italiana.