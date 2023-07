Elisa beccata in treno da un fan, il racconto: "Era sola, senza guardie del c...

Elisa beccata in treno da un fan, il racconto: "Era sola, senza guardie del c...

Elisa beccata in treno da un fan: il racconto non sorprende i seguaci della cantante friulana.

Un fan ha incontrato la cantante Elisa in treno ed è rimasto piacevolmente sorpreso dal suo atteggiamento. L’artista friulana era sola, senza guardie del corpo, e sembrava una persona comune.

Elisa beccata in treno da un fan

Fin dagli esordi nel mondo della musica, Elisa ha dimostrato di avere un’anima speciale. Difficilmente finisce al centro delle polemiche, è sempre disposta ad aiutare i colleghi e non ha mai fatto parlare di sé per flirt o presunti tali. Non solo, l’artista è anche gentile e disponibile con tutti i fan. Uno di questi, proprio nelle ultime ore, l’ha incontrata in treno e ha voluto raccontare la sua esperienza.

Il racconto del fan

Con un messaggio inviato ad Amedeo Venza, il fan ha così raccontato l’incontro in treno:

“Ero in treno, di fronte a Elisa, la cantante. Nessuno discute della sua bravura, della sua fama e, naturalmente, della sua ricchezza. Era vestita in maniera semplicissima e ha mostrato un atteggiamento di un’umiltà spettacolare, tanto da aiutare una mamma a scendere le scale con un passeggino. Non c’erano guardie del corpo o persone con lei. Era sola e con una borsa della Coop, non Hermes, Luis Vuitton o Chanel. Penso a tutte quella donne che, pur non potendo, ostentano una ricchezza che non hanno, né materialmente né tantomeno umanamente. (…) Elisa indossava delle scarpe che saranno costate 90 euro. C’è gente in giro che ai piedi ha bisogno di indossare centinaia di migliaia di euro, con l’illusione che possa passare magicamente un po’ di valore”.

Elisa: la sua umiltà è sotto agli occhi di tutti

Amedeo Venza ha diffuso il messaggio del fan di Elisa e il racconto è diventato virale. La stessa cantante l’ha beccato e, con la solita ironia che sa sempre la contraddistingue, ha scherzato sul libro che stava leggendo mentre era in treno.