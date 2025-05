Elisa debutta a San Siro tra musica e impegno per l'ambiente

Milano, 26 mag. (askanews) – Vent’anni di carriera con talento e coerenza, che verranno celebrati con un debutto: Elisa il 18 giugno salirà per la prima volta sul palco dello stadio San Siro per un concerto-evento, sold out da mesi.

“Dal punto di vista musicale è un viaggio tra le mie canzoni con dei salti temporali anche importanti a volte perché io quando lavoro alla scaletta penso un po’ a due cose alla gente ovviamente e alla location cioè penso a dove siamo e che tipo di vibrazione c’è in quel posto.

Questo è concerto speciale, importantissimo e lo spoiler un minimo, un po’ lungo. La scaletta è importante, è tosta, è molto varia e si spazia da un po’, si va in giro un po’ per tutti i miei album. Per fortuna, ho la grande fortuna che quello che piace a me è anche quello che piace al mio pubblico nel senso che le nostre canzoni preferite spesso coincidono e quindi sarà un po’ una playlist delle nostre canzoni preferite”.

Il live di San Siro parte con una dichiarazione d’intenti: fare musica su larga scala rispettando il pianeta: “Ho sentito che avevo bisogno di fare di più, adesso che riusciamo a fare delle cose impattanti, in senso positivo e ci stiamo lavorando da tanto tempo con un team dedicato e tutto vedo che c’è proprio una differenza anche nei risultati e mi fa sentire proprio meglio al di là del fatto che sia inequivocabilmente la cosa giusta da fare, mi fa sentire proprio meglio personalmente”.

Una produzione a impatto ridotto, materiali riciclabili, energia pulita, mobilità sostenibile e una campagna di sensibilizzazione promossa insieme a diverse realtà green. Il tutto a cominciare dall’uso del biocombustibile HVO al posto del gasolio (con una stima di riduzione del 70% delle emissioni). Un modello che Elisa spera di esportare: “Se ci fosse questa inversione di rotta, questa tendenza insomma nuova a utilizzare un bio fuel per alimentare tutti questi eventi faremmo una differenza enorme. Quindi io spero anche che questo sia un po’ solo l’inizio”.

Ma l’impegno di Elisa non si ferma qui. Per compensare le emissioni nasce il progetto Plantasia – Parco Sonoro, un intervento di riqualificazione ambientale e culturale. Un’ex cava contaminata di 40.000 mq in via Quarenghi, a 2 km dallo stadio, sarà trasformata in un parco urbano grazie a tecniche di fito-bonifica: “Ci saranno degli altoparlanti distribuiti per questo bosco, tra gli alberi, che in certi orari del giorno emetteranno della musica classica che è risaputo a fare bene alle piante, quindi sarà una bella esperienza passeggiare in questo bosco con la musica in diffusione”.

La musica e la natura si fondono in un progetto innovativo che vedrà la luce nella grande festa di San Siro, un ‘esperienza poetica e immersiva che promette di fare scuola.