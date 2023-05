Elisa Esposito, è scontro con Monelli Kids: "Mi hanno tenuta in negozio per ore"

Elisa Esposito, è scontro con Monelli Kids: "Mi hanno tenuta in negozio per ...

Elisa Esposito, è scontro con Monelli Kids: "Mi hanno tenuta in negozio per ...

Elisa Esposito è una delle tiktoker del momento. La professoressa di “Corsivo” classe 2003, dopo lo sfogo sui social contro chi l’ha criticata di non fare niente, pur guadagnando molto, è stata al centro di un acceso scontro, questa volta contro il noto negozio di abbigliamento Monelli Kids. La giovane sui social – si legge da Biccy che ha riportato la conversazione – non le ha mandate a dire, tanto da spiegare che al centro della questione ci sarebbe un tag.

Elisa Esposito, lo scontro con Monelli Kids: cosa è successo

Elisa Esposito, proprio a proposito del tag, ha spiegato in modo molto dettagliato cosa sarebbe successo: “La questione di cui parlano è un tag. Io sono andata a Napoli e ho fatto tutte le collaborazioni con i tiktoker napoletani. Quindi ho fatto i contenuti anche con loro. Io e Davide siamo arrivati nel loro negozio e abbiamo aspettato letteralmente due ore per fare un video con loro. Tutto mentre noi avevamo altri impegni e invece stavamo lì fermi. Siamo stati due ore nel negozio ad aspettare che si muovessero per fare un video…”.

Monelli Kids: “Non dire cose che non sono vere”

La risposta di Monelli Kids non si è fatta attendere, ma la versione fornita da questi ultimi appare diversa: “Elisa non dire cose che non corrispondono alla realtà. Quando è arrivata Ludovica dopo poco abbiamo fatto i video. Ovviamente era orario di lavoro e quando c’era gente ti abbiamo chiesto di aspettare. Tu hai acconsentito e ti abbiamo offerto un bel caffè. Nel video noi non abbiamo espresso nessuna opinione. La questione non era il tag. Noi ti abbiamo fatto una richiesta e tu hai risposto in modo arrogante”.