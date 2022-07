Elisa Esposito: la prof di corsivo approda su Only Fans

Dopo il successo acquisito su TikTok Elisa Esposito ha deciso di approdare anche su Only Fans.

Elisa Esposito, la giovane milanese che ha conquistato il pubblico di TikTok come “prof di corsivo”, ha svelato di essere approdata su OnlyFans.

Elisa Esposito su OnlyFans

Da TikTok a OnlyFans, per Elisa Esposito il passo è stato breve: la giovanissima milanese che si è fatta conoscere come prof di corsivo è seguita oggi da un’agenzia di influencer marketing, e ha deciso di approdare sulla nota piattaforma di contenuti per soli adulti al fine di aumentare i suoi guadagni e il suo pubblico.

Nella descrizione della sua pagina sul social network, Elisa promette “tante fotine sexyy”, tutte a pagamento: 7 dollari e 50 per 31 giorni fino a 44 dollari per 6 mesi. “Ho iniziato a febbraio scorso, aiutata dalla mia agenzia. Lì posto contenuti non pubblicabili su altri social”, ha confessato.

Cos’è il corsivo

Elisa Esposito si è fatta conoscere come prof di corsivo, ossia il modo che avrebbero di parlare alcune sue coetanee milanesi.

La ragazza ha però specificato che no, nella vita reale non parlerebbe davvero così. “Si tratta di un modo per prendere in giro le ragazze milanesi”, ha detto. Intanto il suo profilo su TikTok – nel bene e nel male – continua ad acquisire sempre più follower e lei è stata anche ospite di alcuni programmi tv. In tanti si chiedono se davvero – come si vocifera sul web – sarà una delle concorrenti della nuova edizione del GF Vip, ma al momento sulla questione non vi sono conferme.