Elisa Esposito ospite di un locale a Bergamo: cittadini in rivolta

Elisa Esposito, conosciuta sui social come La prof di corsivo, sarà ospite di un locale di Bergamo. I cittadini, appena sono venuti a conoscenza della cosa, hanno dato il via ad una specie di rivolta.

Elisa Esposito ospite di un locale di Bergamo

La prof di corsivo, all’anagrafe Elisa Esposito, sarà ospite sabato 12 novembre di un locale di Bergamo. Si tratta dell’Evolution Café di Paladina, piccolo comune dell’hinterland, che evidentemente l’ha invitata per regalare una serata di spensieratezza ai clienti. A quanto pare, in molti non hanno gradito la cosa, dando il via ad una specie di rivolta.

Bergamo non vuole Elisa Esposito: scoppia la rivolta

I profili social dell’Evolution Café di Paladina hanno sponsorizzato la serata di Elisa Esposito e la polemica è nata in un lampo.

Tra i tanti commenti si legge: “Peccato che ho già preso l’impegno di andare a spalare la gera in Presolana, altrimenti sarebbe stato top, amicoe” oppure “Siamo arrivati alla frutta” o ancora “Un giorno avrò un locale tutto mio e lo aprirò solo per non voler invitare questi soggetti che non sanno fare niente“.

Elisa Esposito sarà a Bergamo nonostante la rivolta

La prof di corsivo potrà anche non piacere, ma se ha un milione di follower e oltre 27 milioni di like qualcuno dovrà pur apprezzarla.