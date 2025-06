Elisa incanta con i live di "Tramonti a Nord Est", tanti ospiti

Milano, 30 giu. (askanews) – Emozioni e magia al debutto di “Tramonti a Nord Est”, il primo floating festival del Friuli Venezia Giulia con la direzione artistica di Elisa, tre giornate di live in barca al tramonto il 27, 28 e 29 giugno. Sul palco allestito a bordo di storiche imbarcazioni con la cantante si sono alternari Tananai, Rkomi, Shablo, Mace, Samuel, Dardust, Emma e Gemitaiz.

“Tramonti a Nord Est”, ideato da Elisa e Elena Toffoli, non è un semplice festival: è un’esperienza totale in cui natura e note si fondono, tra le onde, la luce del tramonto e la magia dell’estate friulana. Ogni giornata sarà diversa, irripetibile, pensata da Elisa e Elena per far vivere al pubblico un viaggio sonoro nel cuore del suo territorio.