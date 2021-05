Elisa Isoardi a Verissimo: tra carriera e famiglia, il racconto del rapporto con mamma Irma

Ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo", Elisa Isoardi, reduce della recente esperienza a "L'isola dei famosi" si è raccontata a tutto tondo

Nella giornata dell’8 maggio 2021, è andata in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset, l’intervista di Elisa Isoardi a Verissimo. La conduttrice, reduce dall’esperienza a “L’Isola dei Famosi” si è raccontata in un lungo dialogo con la padrona di casa, Silvia Toffanin.

Tra carriera e famiglia, la Isoardi ha ripercorso nel noto salone televisivo, le tappe più importanti della sua vita, con un particolare riferimento al rapporto con la madre.

Elisa Isoardi a Verissimo: l’esperienza interrotta a “L’isola dei famosi”

All’Isola dei Famosi 2021, ha dimostrato di essere una vera amazzone e se non fosse rimasta vittima di un infortunio, probabilmente avrebbe anche potuto vincere il programma, stiamo parlando di Elisa Isoardi, che nella giornata dell’8 maggio 2021 è stata protagonista dell’intervista andata in onda a “Verissimo“.

Un fisico ed una bellezza invidiabili, la Isoardi si è mostrata a Verissimo con un sorriso smagliante e uno spirito molto positivo.

A malincuore, la Isoardi, ha dovuto abbandonare la sua esperienza a “L’Isola dei Famosi”, dopo che un lapillo rovente le ha colpito l’occhio e dunque alcuni accertamenti medici si sono resi necessari. La conduttrice si è mostrata a Verissimo molto dispiaciuta per il suo abbandono del programma, ma allo stesso tempo soddisfatta del percorso svolto.

Elisa Isoardi a Verissimo: il rapporto con la madre

Nel corso della sua intervista, Elisa Isoardi ha parlato del suo rapporto con la madre Irma. Ecco cosa ha raccontato la Isoardi alla Toffanin in riferimento alla sua mamma:

“Grande donna, se io sono così è perchè lei ha portato avanti la famiglia, non si ferma mai su nulla e a volte io da figlia bella forte, provavo a chiederle aiuto, però lei è fatta così, non penso che non credesse al fatto che io potessi essere un po’ più debole in alcuni periodi della vita, probabilmente non lo accettava lei. E quindi non c’era più dialogo, era finito il dialogo. Io mi ero allontanata. Stavo sbagliando, trattavo male anche lei. Mi dispiace dirlo, ho fatto questo a mia mamma. Sai, a volte si sbaglia. Probabilmente ce l’avevo con me stessa”.

E ha aggiunto:

“Lei comunque è stata brava, perchè se mi avesse aiutato in modo troppo vittimistico, io sarei scappata. Invece mi ha fatto sbollire, mi ha fatto sfogare e poi è bastato venirmi a prendere alla stazione. Siamo andate a casa insieme e c’è stato un primo selfie bellissimo. Tra madre e figlia basta uno sguardo. L’ho riconquistata e ci siamo riavvicinate”.

Elisa Isoardi a Verissimo: il rapporto con il fratello

“L’Isola dei Famosi” è stata per la Isoardi anche l’occasione per riflettere anche sul rapporto con suo fratello, protagonista di una puntata del programma, in cui alla conduttrice è stata letta una lettera scritta dal fratello per lei. A Verissimo la Isoardi ha rivissuto questo emozionante momento del suo percorso all’interno del programma e sul fratello Domenico ha aggiunto:

“Dado, Domenico, mio fratello è particolare, bello. È un ragazzo che io dico, vive come un eremita, sa cosa vuol dire l’essenziale e non bada al superfluo. Siamo praticamente agli antipodi, io lavoro in televisione e lui vive in montagna”.

La separazione dei genitori e dal fratello

La Isoardi ha poi parlato con la Toffanin della separazione dei genitori, che ha portato anche ad una separazione tra lei e suo fratello, ecco le sue parole:

“Io avevo 3 anni, lui ne aveva 10, mamma e papà si sono separati e quindi mamma è andata a vivere in un altro paese e io sono andata con lei. Lui era già più grandicello e quindi è rimasto con papà e coi nonni. Probabilmente questa separazione si è sentita con il tempo. Però la cosa principale è che non mancano mai questi momenti. Lui è un uomo forte e a volte dice anche le cose in modo troppo vero, alla fine non è la bugia che spaventa, è la verità”.

La conduttrice ha parlato del litigio con il fratello che l’ha portata ad allontanarsi da lui, per fortuna però poi, come è successo con la madre, adesso si sono ritrovati.

Elisa Isoardi a Verissimo: il percorso all’Isola dei Famosi e il ritrovamento di se stessa

Un trascorso dunque significativo quello della Isoardi, donna combattiva e testarda, che attraverso il suo percorso a “L’Isola dei Famosi” ha avuto modo di comprendere l’importanza dei componenti della sua famiglia nella sua vita e di ritrovare se stessa.