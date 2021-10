Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo di nuovo insieme: il bacio tra la folla

Elisa Isoardi è stata paparazzata insieme al suo ex, Alessandro Di Paolo: i due si stavano scambiano un bacio appassionato.

Nonostante di recente abbia dichiarato di essere single Elisa Isoardi è stata paparazzata di nuovo in compagnia del suo ex, Alessandro Di Paolo, e tra i due sembrerebbe esserci stato del tenero.

Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo di nuovo insieme

Nonostante abbia recentemente confermato di essere single Elisa Isoardi è stata paparazzata di nuovo in compagnia del suo ex, Alessandro Di Paolo, e per di più mentre si scambiava con lui un bacio sulle labbra. La conduttrice e l’imprenditore sono stati sorpresa durante una partita di calcio dell’Ostiamare, squadra che milita in Serie D e il cui presidente è Roberto, ossia il padre di Alessandro.

Elisa Isoardi: la vita privata

Dopo una lunga storia con l’ex ministro dell’interno Matteo Salvini, Elisa Isoardi ha vissuto un legame con Alessandro Di Paolo poi conclusosi in un nulla di fatto. Sui social la conduttrice era stata costretta a prendere le difese del fidanzato, criticato dai suoi hater perché “non sarebbe stato alla sua altezza” dal punto di vista estetico. La conduttrice aveva replicato: “A chi si permette di giudicare una persona da una foto… Io li scelgo per il cuore, per la loro bontà, per come mi fanno stare e per le loro caratteristiche intellettuali stimolanti.

Da quando l’ho imparato vivo meglio con me stessa, con gli altri e con voi”, aveva tuonato via social.

Elisa Isoardi: il desiderio di un figlio

La conduttrice ha più volte ammesso che le sarebbe piaciuto creare al più presto una famiglia tutta sua ma aveva anche affermato di non aver ancora trovato la persona giusta con cui sperare di costruire una vita insieme. “Con Salvini siamo rimasti in buoni rapporti, quando capita ci si scambia un messaggio ma niente di più.

Ho svoltato, e dopo i tre anni che mi sono serviti a metabolizzare l’addio, sto bene, mi sento pronta a un nuovo amore“, aveva affermato la conduttrice e ancora: “In queste settimane, per la prima volta, grazie a un mio amico diventato papà ho avvertito un nuovo desiderio: ho proprio avvertito per la prima volta il desiderio di maternità“. La conduttrice riuscirà al più presto a realizzare i suoi sogni? In tanti tra i suoi fan sperano proprio di sì e non vedono l’ora di saperne di più.