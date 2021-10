Elisa Isoardi è uscita allo scoperto: lei e Alessandro Di Paolo stanno di nuovo insieme

Elisa Isoardi è stata paparazzata per la seconda volta in compagnia della sua ex fiamma, Alessandro Di Paolo.

Elisa Isoardi è stata paparazzata per la seconda volta in compagnia di Alessandro Di Paolo, suo ex compagno con cui da poco avrebbe avuto un ritorno di fiamma.

Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo

Per ben due volte Elisa Isoardi è stata paparazzata in compagnia del suo famoso ex, Alessandro Di Paolo, con cui aveva vissuto una liaison tra il 2019 e il 2020.

I due a quanto pare sarebbero da poco tornati insieme e dopo il primo avvistamento allo stadio Anco Marzio (struttura sportiva in cui gioca l’OstiaMare, squadra di calcio che milita in serie D e di cui è presidente Roberto, il padre dell’imprenditore) sono stati visti scambiarsi un bacio appassionato.

Elisa Isoardi: la vita privata

Giusto qualche mese fa la conduttrice aveva confermato di essere single e aveva dichiarato che per lei l’amore non fosse una priorità: “E’ un’estate diversa dalle altre, più profonda.

Questo periodo di pausa è un periodo di semina. Arriverà sia il momento che il progetto giusto… servono questi momenti di riflessione”.

Elisa Isoardi: le storie d’amore

Prima dell’incontro con Alessandro Di Paolo la conduttrice era stata legata all’ex ministro Matteo Salvini (oggi fidanzata con Francesca Verdini) ma la storia si era conclusa in un nulla di fatto.