Elisa Isoardi festeggia 40 anni: "Sono un po' tanti visti così"

Elisa Isoardi ha festeggiato i suoi 40 anni in un locale esclusivo della Capitale.

Il 27 dicembre Elisa Isoardi ha spento 40 candeline e per l’occasione ha festeggiato in un locale di Roma con alcuni dei suoi amici più cari.

Elisa Isoardi: il compleanno

Elisa Isoardi ha spento con gioia le sue prime 40 candeline e sui social ha condiviso alcuni scatti in cui è ritratta in un locale esclusivo della Capitale con una grande torta al cioccolato. “40 e non sentirli”, ha scritto sui social alla conduttrice, che a seguire ha aggiunto: “Sono un po’ tanti visti così”.

Oggi la conduttrice sembra essere serena anche se da tempo si vocifera che sia single.

Lei stessa ha ammesso di essere alla ricerca della persona giusta per lei e con cui un giorno formare una famiglia.

La vita privata

Dopo l’importante storia con il leader della Lega Matteo Salvini, Elisa Isoardi è stata legata all’imprenditore Alessandro Di Paolo. I due hanno vissuto la loro liaison nel massimo riserbo, e oggi non è dato sapere quali siano i loro rapporti. La conduttrice è da sempre molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata e in passato ha detto: “Da sola stavo prima e da sola sto ora.

Se dovessi incontrare un uomo con il quale c’è un rispetto reciproco in termini di libertà e onestà intellettuale, ben venga”.

Quanto ai figli ha invece affermato: “Nel 2022 essere donna non significa fare i figli e avere accanto una persona”.