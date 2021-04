Elisa Isoardi ha lasciato l’Isola dei Famosi per un contratto? L’indiscrezione

Elisa Isoardi ha firmato un contratto per prendere parte a sole 8 puntate dell'Isola dei Famosi? Ufficialmente è uscita per un infortunio all'occhio.

Elisa Isoardi ha lasciato anticipatamente l’Isola dei Famosi “per contratto”? La conduttrice ha lasciato lo show per un infortunio all’occhio, ma secondo indiscrezioni avrebbe firmato un contratto con lo show per partecipare a sole 8 puntate.

Elisa Isoardi e l’addio all’Isola dei Famosi

Ufficialmente Elisa Isoardi ha lasciato l’Isola dei Famosi per un infortunio a un occhio, ma secondo indiscrezioni circolate nelle ultime ore la conduttrice aveva firmato un contratto con il reality show per prendere parte a sole 8 puntate. Sarà vero? In molti la davano come possibile vincitrice di questa edizione del reality, e ovviamente in tanti sono rimasti delusi per il suo addio al programma. Elisa Isoardi è riapparsa sui social nelle ultime ore per tranquillizzare tutti sulle sue condizioni: i controlli a cui si sarebbe sottoposta avrebbero accertato che il suo occhio non avrebbe riportato danni gravi.

“Eccomi qua ragazzi, con questo sorriso voglio ringraziare e rassicurare ogni singola persona che in questi giorni si è preoccupata per me. Sono tornata in Italia e sono stata costretta a fare degli accertamenti ma è bello potervi dire che sto bene”, ha affermato la conduttrice, che per il momento non ha replicato alle indiscrezioni riguardanti il suo presunto addio “per contratto” all’Isola dei Famosi. In tanti non vedono l’ora di sapere quali saranno le prossime novità riguardanti la conduttrice, che per adesso non ha rivelato quali saranno i prissimi show a vederla protagonista.

Dopo l’addio a La Prova del Cuoco Elisa Isoardi ha preso parte a Ballando con le Stelle e a L’Isola dei Famosi. Proprio lei potrebbe essere una delle nuove concorrenti del GF Vip 6, condotto di nuovo da Alfonso Signorini? Al momento sulla questione non vi sono conferme.