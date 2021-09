Elisa Isoardi ha un nuovo amore? L’indiscrezione

Sto bene, per me l’amore non è un’ossessione. Meglio, così quando arriverà, sarò pronta. Se uno capisce se stesso, capisce meglio anche l’altro… Sono

Durante le sue vacanze a Mykonos Elisa Isoardi sarebbe stata avvistata in dolce compagnia di quello che sarebbe l’ex genero di Mara Venier.

Elisa Isoardi: il nuovo amore

Nuovo amore in vista per Elisa Isoardi? Dopo la rottura da Alessandro Di Paolo e archiviata la lunga e importante relazione con Matteo Salvini, la conduttrice sarebbe stata avvistata a Mykonos in compagnia di Carlo Longari, conosciuto come l’ex compagno di Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier e Francesco Ferracini.

I due hanno avuto insieme un figlio nel 2002 e a seguire si sono separati (oggi Elisabetta Ferracini è felicemente legata a Pierfrancesco Forleo, Direttore dei Diritti Sportivi per la Rai). A Mykonos intanto, Elisa Isoardi sarebbe stata ospite di Carlo Longari (di professione avvocato), con cui avrebbe trascorso le sue vacanze in barca. Il gossip in merito alla loro presunta liaison sarà vero? Al momento in tanti sperano proprio di sì!

Elisa Isoardi: la ricerca dell’amore

Dopo la sua rottura da Matteo Salvini e la breve liaison con Alessandro Di Paolo, la conduttrice aveva detto di voler trascorrere un periodo concentrandosi unicamente su sé stessa ma non aveva nascosto che le sarebbe piaciuto un giorno avere una famiglia tutta sua. “È la prima estate in cui ho una priorità che mai lo è stata come oggi: la famiglia, le cose reali, vere. È un’estate diversa dalle altre, più profonda… Questo periodo di pausa è un periodo di semina.

Arriverà, sia il momento che il progetto giusto… Servono questi momenti di riflessione. Mi sto godendo tante cose che prima, in questo mondo che è veloce, violento, facevo fatica ad apprezzare”, aveva confessato, e ancora: “Sto bene, per me l’amore non è un’ossessione. Meglio, così quando arriverà, sarò pronta. Se uno capisce se stesso, capisce meglio anche l’altro… Sono impegnativa, indipendente e non mi accontento. Sono caratteristiche che possono fare paura. Chi incrocia il mio percorso non deve giudicarmi.

E chi non apprezza la mia indipendenza non ha lunga vita”.

Elisa Isoardi: la storia con Matteo Salvini

Elisa Isoardi ha vissuto una lunga e importante liaison con Matteo Salvini, da cui si sarebbe separata pacificamente. A seguire lei si è legata al manager Alessandro Di Paolo mentre lui ha tuttora una storia con Francesca Verdini.