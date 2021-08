Elisa Isoardi in vacanza, la foto in costume al tramonto fa impazzire i fan

Elisa Isoardi si sta godendo le sue vacanze e ha regalato ai suoi fan uno scatto che ha fatto impazzire tutti. Ha mostrato un fisico mozzafiato.

Elisa Isoardi si sta godendo le sue vacanze e ha regalato ai suoi fan uno scatto che ha fatto impazzire tutti. Ha mostrato un fisico mozzafiato e un lato B davvero da urlo.

Elisa Isoardi in vacanza: la foto ha conquistato i fan

Elisa Isoardi ha mostrato tutta la sua grande sensualità in uno scatto. Ha condiviso uno scatto sulla spiaggia al tramonto, di spalle, mentre mette in mostra un lato B da far girare la testa. Nel secondo scatto è girata verso la fotocamera, con la mano sui fianchi e il vento che le scompiglia i capelli. La conduttrice si è mostrata in tutta la sua bellezza, con questi scatti che hanno fatto letteralmente impazzire tutti i suoi fan.

La Isoardi non è solita pubblicare scatti come questo, ma questa volta ha davvero superato se stessa. In vista di una nuova stagione televisiva, la conduttrice si sta godendo a pieno le sue vacanze in compagnia degli amici.