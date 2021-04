Elisa Isoardi, lo stalker rischia il processo bis: “Ha perseguitato il portiere”

Lo stalker di Elisa Isoardi rischia un nuovo a processo a seguito della denuncia fatta dal portiere dello stabile in cui risiedeva la conduttrice.

Un uomo finito a processo per aver rivolto atti persecutori nei confronti di Elisa Isoardi rischia il secondo processo per aver perseguitato anche il portiere dello stabile in cui risiedeva la conduttrice.

Elisa Isoardi: lo stalker

Messaggi indesiderati, anelli di fidanzamento, pedinamenti e continue attenzioni verso la conduttrice Elisa Isoardi hanno condotto un uomo a processo sotto accusa per stalking.

A quanto pare la persona in questione rischierebbe il processo bis anche a seguito della denuncia del portiere dello stabile in cui risiedeva la conduttrice, e che pure sarebbe stato “perseguitato” dalle attenzioni moleste dell’uomo. La conduttrice avrebbe denunciato l’uomo nel 2008 dopo circa 10 anni di stalking.

Stando a indiscrezioni l’uomo avrebbe addirittura fatto recapitare un anello alla conduttrice nei camerini Rai, e addirittura sarebbero intervenuti gli artificieri.

Oggi Elisa Isoardi sembra aver ritrovato la serenità e ha accolto con entusiasmo l’esperienza dell’Isola dei Famosi, dove secondo i rumor potrebbe scattare un certo feeling tra lei e Gilles Rocca. La conduttrice oggi è single dopo un’importante storia d’amore con Matteo Salvini e una liaison con l’imprenditore Alessandro Di Paolo. In tanti sperano di poterla vedere presto al fianco della persona giusta per lei, ma per il momento sembra che Elisa Isoardi preferisca essere single.