Elisa Isoardi è una delle protagoniste assolute dell'Isola dei Famosi ed è stata notata anche dal Sun, soprattutto per la sua bellezza.

Elisa Isoardi è una delle protagoniste assolute di questa edizione dell’Isola dei Famosi. La conduttrice sta dimostrando di essere una donna bellissima, ma anche molto forte e determinata. Una vera e propria leader che sta conquistando i fan della trasmissione condotta da Ilary Blasi.

Elisa Isoardi nominata dal Sun

Elisa Isoardi aveva già ottenuto un grande successo durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, in coppia con Raimondo Todaro. Tra loro era nato un bellissimo legame e voci insistenti continuavano a vederli insieme come una coppia.

La donna ha voluto partecipare ad un altro reality show, mettendo nuovamente in mostra il suo carattere forte, da vera leader. Si è parlato molto di lei anche per l’indiscrezione che ha rivelato quanto sia remunerativa la sua esperienza sull’Isola. La Isoardi, infatti, guadagnerebbe ben 15 mila euro a settimana. Un’esperienza che sicuramente la sta aiutando a farsi notare, e non solo in Italia.

Il tabloid di gossip britannico “Sun” si sta interessando della versione italiana dell’Isola dei Famosi per la presenza di Paul Gascoigne.

Il tabloid, però, ha notato anche Elisa Isoardi, definita “incantevole” in bikini. In un articolo che parla del Gazza, di come sta conquistando i suoi compagni con i suoi aneddoti e nonostante il suo italiano particolare, è stata citata anche la Isoardi. Si parla di quanto Gazza abbia impressionato i suoi compagni raccontando di amare la pizza con l’ananas. Elisa Isoardi è stata notata e nominata per la sua grande bellezza in bikini. Sicuramente avrebbe preferito essere nominata per la sua esperienza televisiva in Italia e per il suo talento come conduttrice, più che per la sua evidente bellezza.