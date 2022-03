Elisa Isoardi non avrebbe ancora trovato una nuova collocazione in tv.

A due anni dalla fine della sua esperienza a La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi sarebbe ancora orfana di un programma tutto suo.

Elisa Isoardi: il lavoro in tv

Secondo indiscrezioni i progetti in programma per Elisa Isoardi sarebbero saltati e la conduttrice si troverebbe ancora orfana di un programma tutto suo.

La conduttrice era in lizza per la conduzione di Unomattina Estate, ma all’ultimo la conduzione sarebbe stata affidata a Martina Soave. Sembra dunque che ora la conduttrice sia in lizza per la conduzione di Linea Verde, quest’anno condotto da Beppe Convertini.

Secondo i rumor la conduttrice “pagherebbe lo scotto” della sua relazione – naufragata – con Matteo Salvini, che avrebbe imposto un veto sulla giovane conduttrice tv. Sull’indiscrezione al momento non vi sono conferme, e Elisa Isoardi – che ha sempre espresso parole di stima per il leader leghista – non ha mai proferito parola in merito alla vicenda.

La lontananza della conduttrice dalla tv

La conduttrice non ha fatto segreto di aver sofferto molto per la sua lontananza dalla tv. Dopo La Prova del Cuoco ha provato a lanciarsi in nuove esperienze (come Ballando con le Stelle e l’Isola dei Famosi) ma a seguire è stata a lungo assente dalla tv.

“Dopo 18 anni di carriera, quando la macchina si ferma, è come se si fermasse tutto. Il telefono comincia a squillare meno, i giorni passano e spesso senti di non aver concluso granché”, ha confessato la conduttrice, che in molti sperano di rivedere presto al timone di un programma tutto suo.