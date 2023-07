Elisa Isoardi rinnega il selfie con Salvini: "Oggi non lo rifarei"

Elisa Isoardi ha rotto il silenzio sulla sua vita privata, sulla sua passata storia con l’ex ministro Matteo Salvini e soprattutto sul discusso selfie con cui decise di annunciare pubblicamente la fine della loro storia.

Elisa Isoardi: il selfie con Salvini

Dopo la rottura con Matteo Salvini Elisa Isoardi ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata e, attraverso i social, non ha praticamente condiviso più alcun dettaglio sulle sue liaison amorose. La celebre conduttrice ha confessato in un’intima intervista che oggi, se potesse tornare indietro, probabilmente non condividerebbe più molte delle cose da lei pubblicate in passato sui social. “Non lo rifarei. Non pubblicherei più niente della mia vita privata. Proprio come sto facendo”, ha ammesso.

La sua rottura da Matteo Salvini era stata difficile e dolorosa da superare per la Isoardi che più volte, in passato, non ha nascosto di desiderare un giorno il matrimonio e un figlio. Oggi non è dato sapere se la conduttrice sia impegnata sentimentalmente e in tanti, sui social, sono impazienti di vederla di nuovo in tv. La conduttrice sarà la titolare di “Linea verde Life” dal mese di settembre e in merito alla sua carriera ha confessato: “Il sogno più grande è davvero vedermi realizzata nella mia professione. Ho scelto di andare via di casa a 16 anni, facendo molti sacrifici, di non sposarmi e non avere figli per arrivare al mio traguardo. Matrimoni e figli? Tutto può succedere nella vita ma questa per ora è una decisione presa. Diventare madre in questo momento per me sarebbe un atto egoistico perché non potrei dedicarmi al 100% alla famiglia. Ne ho parlato anche con mia mamma pochi giorni fa e mi ha detto che lei sa da sempre come sono fatta”.