Elisa Maietti morta dopo il parto a Ferrara: addio alla studiosa amata da tutti

Impegnata nel sociale e madre scomparsa della piccola Alice per cui è in atto una raccolta fondi: Elisa Maietti morta dopo il parto

Una raccolta fondi per la piccola Alice nel nome di sua mamma che non c’è più: Elisa Maietti è morta dopo il parto a Ferrara e c’è un dolore immenso per la scomparsa di una studiosa amata da tutti. La 33enne ricercatrice universitaria è stata stroncata da un’emorragia cerebrale nella giornata di giovedì. Dai media si viene a sapere che Elisa era una grande professionista.

Elisa Maietti morta dopo il parto

Aveva conseguito una doppia laurea in Scienze statistiche a Bologna e all’università di Glasgow. Poi era arrivata la Magistrale con lode a Bologna. A Ferrara invece Elisa aveva svolto attività di ricerca per Unife nell’azienda ospedaliera di Cona. Prima di dare alla luce Alice e della sua tragica scomparsa la 33enne era impegnata all’università di Bologna e come sempre attiva nel sociale, con il gruppo Scout Ferrara 4. I media spiegano che l’azienda ospedaliera ha avviato alcune verifiche interne.

Indagine interna dell’azienda ospedaliera

Il Resto del Carlino dice che lo scopo è capire che cosa abbia causato l’emorragia cerebrale a così poche ore dal parto della sua piccolina. Intanto gli amici hanno lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundme: “La mamma di Alice è Elisa, se ne è andata donando al mondo il suo bene più prezioso. Elisa ha vissuto la sua vita al servizio degli altri, senza riserve, credeva in un mondo migliore dove ognuno doveva fare la propria parte per renderlo tale. Per crescere un bambino serve un intero villaggio e ora Alice ha bisogno di tutti noi per farlo al meglio. Così come Elisa è sempre stata generosa nella sua vita siamo certi che ognuno di voi nel suo piccolo potrà fare la sua parte per la piccola Alice”.