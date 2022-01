Sanremo 2022, O forse sei tu di Elisa: testo e significato

Più di vent'anni fa la sua vittoria a Sanremo: ora vanta una carriera lunga e di successo. All'Ariston torna presentando "O forse sei tu": testo e significato.

È stato il palco dell’Ariston a consacrarla al successo. Correva l’anno 2001 e lei aveva solo 20 anni, gli stessi che sono passati da quel successo indimenticabile. Elisa torna al Festival di Sanremo con una carriera lunga 24 anni.

Il suo album d’esordio è uscito nel 1997, l’ultimo nel 2018. Negli anni tanti traguardi si sono aggiunti alla lista: ha pubblicato dieci album in studio, duettato con Francesco De Gregori e lavorato al fianco di alcuni tra i più quotati del momento, come Dardust e Calcutta. Con la sua voce, che sa essere delicata e pungente al contempo, ha venduto oltre 5,5 milioni di dischi, riscuotendo grande successo non solo in Italia, ma anche in Europa e Nord America.

Con album e singoli, ha raggiunto più di venti volte la top ten e conquistato un disco di diamante, un disco multiplatino, quarantaquattro dischi di platino e nove dischi d’oro. A distanza di 21 anni da “Luce (tramonti a nord est)”, canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2001, torna sul quel prestigioso palco con “O forse sei tu”.

Sanremo 2022, il testo di “O forse sei tu”

Sarà che il tempo poi alla fine proprio non ci sfiora

O forse è solamente il cielo

Quando si colora un po’ di più

O forse sei tu

O forse sei tu

Ti capirei se non dicessi neanche una parola

Mi basterebbe un solo sguardo

Per immaginare il mare blu

E niente di più

E niente di più

E chiedimi tu come stai

Se ancora io non l’ho capito

E se domani partirai

Portami sempre con te

Sarò

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Quella scusa per farti un po’ ridere

E io sarò

Quell’istante che ti porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere

Sempre

Sempre

Sarà che tra tutto il casino sembra primavera

Sarà che la vertigine non mi fa più paura

E guardo giù

O forse sei tu

O forse sei tu

E chiedimi tu come stai

Se ancora io non l’ho capito

E se domani partirai

Portami sempre con te

Sarò

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Una scusa per farti sorridere

Sì che sarò

Quell’istante che ti porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere

Sempre

Mille volte

Ti ho cercato

Ti ho pensato

Un po’ più forte

Nella notte

Ancora

Mille volte

Quella musica risuona in ogni parte

Nella notte

Forse sei tu

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Quella scusa per farmi un po’ ridere

Forse sei tu

Quell’istante che mi porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere

Sempre

Sempre

Sempre

Quella stupida voglia di vivere.

Sanremo 2022, il significato di “O forse sei tu”

A Sanremo 2022 Elisa ritrova l’amica di sempre, Emma Marrone, anche lei in gara al Festival.

La cantante triestina porta una ballata pop che inneggia alla vita e ai sentimenti.