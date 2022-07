Elisa positiva al Covid, rinvio dei concerti di Pistoia e Bologna

Elisa ha dovuto rinviare i suoi concerti di Pistoia e Bologna dopo aver contratto il Covid-19. Le nuove date saranno comunicate a breve.

Elisa è stata costretta a rimandare alcuni concerti dopo essere risultata positiva al Covid-19.

Elisa ha contratto il virus “in forma lieve”

“ll concerto di Elisa previsto a Pistoia è stato rimandato a causa del contagio dell’artista al Covid-19.

La cantautrice ha contratto il virus in forma lieve e tornerà quanto prima sul palco. Il recupero della data verrà comunicato a breve. I biglietti restano validi”, hanno comunicato i promotori dell’evento, previsto nell’ambito della 41esima edizione del Pistoia Blues Festival.

“I concerti di Pistoia e Bologna sono rimandati a causa della positività dell’artista”

Rinviato anche il concerto di Bologna del Sequoie Music Park come ha reso noto la pagina Facebook ufficiale di Elisa: “I concerti di Elisa previsti per il 10 luglio a Pistoia e per il 12 luglio a Bologna sono rimandati a causa della positività dell’artista al Covid-19”, si legge sul social.

Dopo il rinvio dei concerti di Elisa, i biglietti rimangono validi

I biglietti già acquistati per i due concerti rimangono validi e le nuove date saranno comunicate a breve.

