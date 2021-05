Elisa Russo, imprenditrice napoletana, è morta di Covid a 53 anni. Aveva fondato "La Forza delle Donne", per fornire supporto contro la violenza di genere.

Elisa Russo, imprenditrice napoletana, è morta di Covid a 53 anni nella tarda serata di ieri, mercoledì 12 maggio. La donna era risultata positiva poche settimane fa. “Questo maledetto virus ha beccato pure me. Ha fatto i conti senza l’oste, combatterò con tutte le mie forze, non so se vincerò ma saprò difendermi” aveva scritto lo scorso 29 aprile. Era la fondatrice dell’associazione “La Forza delle Donne“, nata per dare sostegno fisico e psicologico alle vittime di violenza sulle donne, ed era dirigente della Lega in Campania.

Non ha mai perso il suo ottimismo, fino alla fine. “Una battaglia tosta” aveva spiegato lo scorso 5 maggio, ma continuava a ripetere che si sarebbe difesa fino all’ultimo.

Elisa Russo morta di Covid: il ricordo della Lega

“Una mamma premurosa, una moglie esemplare. Imprenditrice di successo. Elisa ha fondato l’associazione la Forza delle Donne con la quale ha saputo donare amore e coraggio a chi ha avuto bisogno di aiuto.

Ci mancherà” ha ricordato la Lega Campania, di cui Elisa Russo era dirigente. “Amica mia non avrei mai voluto scrivere questo post. Ci siamo sentiti pochi giorni fa e mi hai detto ‘ho fatto tante di quelle battaglie in vita mia, cosa vuoi che mi faccia il covid’. Purtroppo questo virus di merda ti ha portato via. La terra perde una grande donna” ha scritto Gianluca Cantalamessa, deputato napoletano della Lega e amico della donna.

Elisa Russo morta di Covid: le parole di Pina Castiello

“Questo maledetto covid segna ancora una volta di dolore la mia vita e si porta via la cara amica Elisa Russo. Una donna meravigliosa, gioiosa, coraggiosa e piena di vita. Abbiamo condiviso tanti bei momenti politici insieme. Porterò con me i tanti ricordi del suo impegno politico e sociale ma soprattutto la sua energia e generosità. Ricorderò sempre il suo sorriso e i suoi meravigliosi occhi che illuminavano le giornate. Ci mancherà tantissimo” ha commentato Pina Castiello della Lega, sottosegretario di Stato al Ministero per il Sud nel governo Conte I.