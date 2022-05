Elisabeth Borne prima donna premier francese in oltre 30 anni

Roma, 16 mag. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato premier Elisabeth Borne, attuale ministra del Lavoro, affidandole l’incarico di formare il nuovo governo.

Borne è arrivata a Matignon, la residenza del primo ministro, prima del passaggio di consegne con il suo predecessore Jean Castex. È la prima donna a capo del governo francese in oltre 30 anni.

Il primo ministro francese uscente Castex ha rassegnato le sue dimissioni al presidente, nell’ambito di un rimpasto ampiamente previsto per far posto a un nuovo governo dopo la a rielezione di Macron in aprile.