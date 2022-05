Elisabeth Borne è stata scelta come premier dal presidente Emmanuel Macron in Francia: è la prima donna in carica nel ruolo dopo trent’anni.

Elisabeth Borne è stata scelta come premier dal presidente Emmanuel Macron in Francia: è la prima donna in carica nel ruolo dopo trent’anni.

Elisabeth Borne scelta come premier da Emmanuel Macron in Francia: prima donna in carica dopo 30 anni

Elisabeth Borne, ex ministro del Lavoro durante il primo mandato di Emmanuel Macron, è stata nominata dal rieletto presidente francese come premier della Francia.

Il ruolo torna a essere ricoperto da una donna a distanza di trent’anni. Tre decenni fa, infatti, a ricoprire l’incarico di premier nel Paese è stata Edith Cresson, nominata dal presidente socialista François Mitterrand.

Per quanto riguarda la nuova premier, Elisabeth Borne, 61 anni, è stata inizialmente molto vicina a posizioni socialisteper poi avviare una lunga carriera tecnica e politica. Nel corso della sua vita, infatti, è stata ministro dei Trasporti, dell’Ecologia e, ancora, del Lavoro.

La nuova premier fa parte della corrente di sinistra del partito guidato da Emmanuel Macron che la considera un politico leale e tenace.

La nomina di Elisabeth Borne è stata comunicata dall’Eliseo con le seguenti parole: “È la scelta della competenza al servizio della Francia, di una donna di principi, d’azione e di realizzazione”.

Intanto, il presidente Emmanuel Macron ha postato sul suo account Twitter ufficiale un post per congedare l’ex premier Jean Castex che ha recentemente rassegnato le dimissioni dal Governo francese.

Merci à @JeanCastex, à son gouvernement et à toute son équipe. Durant près de deux ans, il a agi avec passion et engagement au service de la France. Soyons fiers du travail accompli et des résultats obtenus ensemble. pic.twitter.com/AmJ2WkCety — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 16, 2022

Chi è la nuova premier della Francia? Formazione e carriera

Elisabeth Borne, scelta come premier dal presidente francese Emmanuel Macron, è nata il 18 aprile 1961 a Parigi ed è figlia di una farmacista originaria della regione del Calvados e di un ebreo russo con un passato nella Resistenza Francese.

Dopo essersi laureata in Ingegneria civile, ha cominciato ad addentrarsi nel mondo della politica a partire dai primi anni ’90 del secolo scorso, ricoprendo il ruolo di consigliere dei ministri socialisti Lionel Jospin e Jack Lang.

Nel 2002, è stata nominata direttrice della strategia delle Ferrovie nazionali francesi (Sncf). Successivamente, ha ricoperto l’incarico di prefetto della regione di Poitou Charente, di capo di gabinetto del ministro dell’Ecologia Segolene Royale ed è stata presidente dei trasporti urbani di Parigi (Ratp) tra il 2015 e il 2017.

Durante il suo mandato come premier, affronterà quella che Le Figaro ha descritto come “la madre di tutte le battaglie” ossia la riforma del sistema pensionistico.