Elisabetta Canalis ha sfidato ancora una volta la censura di Instagram, condividendo una sua foto a seno nudo.

I fan, neanche a dirlo, hanno apprezzato in massa lo scatto bollente.

Elisabetta Canalis a seno nudo: la foto

Da tempo, ormai, Elisabetta Canalis si diverte a condividere sui social scatti a dir poco bollenti. Spesso Instagram la censura, ma qualche volta riesce a farla franca. Nelle ultime ore, l’ex velina di Striscia la Notizia ha postato una foto in cui si mostra a seno nudo.

Lo scatto bollente lascia poco spazio all’immaginazione

Elisabetta si sta spogliando per andare a letto e si scatta un selfie allo specchio. I pantaloni sono già slacciati e la maglia è tolta. A coprire il seno nudo il braccio. Lo scatto, anche se non mostra nessun dettaglio intimo, lascia poco spazio all’immaginazione.

Elisabetta Canalis: i fan ringraziano per la foto a seno nudo

Neanche a dirlo, lo scatto della Canalis a seno nudo ha fatto impazzire i fan.

Elisabetta ha sfidato le regole della censura di Instagram e questa volta ha vinto la battaglia: la foto non è stata cancellata e per 24 ore ha fatto compagnia ai fan, che hanno ringraziato per la gentile concessione.